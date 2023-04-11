وزير الكهرباء يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة CTGI الصينية سبل التعاون.. وخبراء: خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الرئيس التنفيذي لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له أمس الاثنين، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة.



الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وأشاد الدكتور شاكر، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات الصينية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدًا على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد الدكتور شاكر، أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى العام القادم.

وفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الخارجية خطوة مهمة للغاية، خاصة أننا طالبنا بها مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها في قطاع الكهرباء دونا عن القطاعات الأخرى.

وأضاف نعمان في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لا بد وأن نعمل في الفترة المقبلة علي جذب المزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة أو التجارة والصناعة او الكهرباء او غيرهم موضحا أن ضخ مزيد من الاستثمارات في تلك القطاعات يصب في مصلحة الجميع.

وأكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنه لابد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة لتشجيع رجال الأعمال المستثمرين لزيادة الاستثمارات داخل مصر موضحا أن قطاع الكهرباء يعد من أنجح القطاعات الموجودة داخل مصر بفضل صادرات الكهرباء للدول الخارجية.

وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تعد من أقوى الدول في مجال الطاقة الكهربائية بفضل التطوير المستمر الذي يحدث من إنشاء محطات طاقة ولكن يجب وأن نعمل على زيادة الطاقة المتجددة من طاقة الرياح وتعميم تجربة الطاقة الشمسية في قطاعات متعددة مثل الصناعة والمباني الحكومية وغيرها.