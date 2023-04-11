تايوان ترصد سفنا وطائرات صينية بالقرب من مياهها الإقليمية

رصدت تايوان أكثر من 9 سفن حربية صينية، في مياهها الإقليمية اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الصين أنها بصدد إجراء مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان.

كما كشفت تايوان عن دخول 26 طائرة حربية صينية مجالها الجوي في إطار تلك التدريبات والعمليات العسكرية، التي رأت تايوان فيها أنها تهدد أمنها القومي.

وقالت وزارة الدفاع في تايوان إن الصين عملت على حشد طائرات عسكرية ومقاتلات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وعبرت الأجواء التايوانية، فضلًا عن رصد أكثر من 9 سفن في المياه الإقليمية للجزيرة.

وجدير بالذكر أن الصين كانت قد بدأت مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان، وهي المناورات التي ترغب الصين في إرسال رسائل من خلالها إلى تايوان، حيث تقوم تلك المناورات على محاكاة لفرض حصار على الجزيرة التي ترغب الصين في ضمها إلى حدودها الجغرافية، وكذا شن ضربات على أهداف استراتيجية محددة.