بالفيديو.. ثوران مخيف لبركان في روسيا ورماده يهدد الطيران

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، للحظة حدوث ثوران مخيف لبركان في روسيا، والذي مثل رماده تهديدا لحركة الطيران.

وقال فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا إن بركان شيفيلوتش الواقع على شبه الجزيرة ثار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرسلا عمودا من الرماد ارتفاعه عشرة كيلومترات مما يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.

وأصدر الفريق تحذيرًا لحركة الملاحة الجوية قال فيه إن الرماد قد يتفجر في أي لحظة على ارتفاع يصل إلى 15 كيلومترا، مضيفًا أن النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن السحابة لا تزال مستمرة في الانتشار.