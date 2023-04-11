طلب إحاطة بشأن إنفاق شركات المحمول ملايين الجنيهات على الإعلانات

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنفاق شركات المحمول ملايين الجنيهات على الإعلانات خلال شهر رمضان.

وجاء في طلب الإحاطة: "تتنافس شركات المحمول الأربع في مصر على الاستعانة بكبار مشاهير الفن ونجوم الرياضة لتقديم إعلاناتها خلال شهر رمضان، حيث ترصد لذلك ميزانية ضخمة قد تتعدى مبلغ 50 مليون جنيه للشركة الواحدة للإعلان خلال الشهر الفضيل".

وتضمن طلب الإحاطة: "في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من عملاء هذه الشركات من خدمات دون المستوى لا تتناسب مع حجم التكلفة التي يدفعونها، فتقلل باقات النت الشهرية يومين ليصبح الشهر عندها ٢٨ يومًا، فضلا عن الخدمات الغربية التي تسحبها من أرصدة المشتركين، والضرائب التي تتسرب يوميًا بمقدار قرش من الرصيد ورسوم بالجنيهات مقابل خدمات لا يعلم عنها شيء العميل، فضلا عن سوء الخدمات لا سيما خدمة الإنترنت، وسوء تعامل قطاع خدمة العملاء حال تواصل العميل معهم.

وأوضحت "يشار"، أن هناك عمليات استنزاف ممنهجة لأرصدة العملاء حيث يتفاجئ العميل بانتهاء رصيده دون أسباب معلومة ولا تتناسب مع قيمة استهلاكهم الحقيقية، نتيجة مشاركتهم في عروض ومسابقات دون علمهم ودون رغبة منهم.

وشددت النائبة حنان يشار، على أنه كان من باب أولى أن تتوجه شركات المحمول بدلًا من إنفاق وإهدار ملايين الجنيهات على الإعلانات أن تقوم بتوجيه هذه المبالغ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها نحو العملاء أو القيام بمسؤوليتهم المجتمعية نحو المواطنين، سواء المساهمة في إعداد وتجهيز شنط رمضان أو حتى توجيه هذه الأموال والتبرع بها لصالح المستشفيات والمدارس، أو المشاركة بالتبرع في خطط التنمية التي تنتهجها الدولة، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن تنفق شركات المحمول كل هذه الملايين على المشاهير وهناك أولويات تستحق هذه النفقات.