الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة التدريجي حتى الخميس المقبل؛ وذلك بسبب استمرار تدفق الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا المنخفضة في درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إننا نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من أشعة الشمس، وتجعلنا نشعر بالأجواء مائلة للدفء على أغلب المحافظات الشمالية مائلة للحرارة لحارة على أغلب المحافظات الجنوبية نهارًا، ولكن مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية في ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة أمس سجلت 27 درجة مئوية، واليوم متوقع أن تسجل 24 درجة، وغدًا تصل لـ 21 درجة مئوية، موضحة أن هناك نشاطا للرياح اليوم على أغلب محافظات الجمهورية بسرعات تصل لـ 30-40 كم/س يساعد على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأردفت، أن هناك توقعات باستمرار تساقط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وتكون متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتلاشي سقوط الأمطار على سيناء، على أن تتقدم الأمطار مع دخول فترات المساء لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

وأكدت: "سنشهد استقرار في الأحوال الجوية وبداية ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة".