بدء الحملة الانتخابية لـ 4 انتخابات فرعية لمجلس النواب باليابان

بدأت الحملة الرسمية لأربعة انتخابات فرعية في جميع أنحاء اليابان، اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعدد من السباقات الرئيسية على حكام الولايات ورؤساء البلديات قبل يومين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، أنه سيتم التصويت على خمسة انتخابات فرعية في 23 أبريل الجاري، وهو نفس يوم الجولة الثانية من المسابقات التي ستجرى في جميع أنحاء البلاد لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء الجمعية المحلية.

وقال خبراء:"إن نتائج الانتخابات الفرعية قد تؤثر على قرار كيشيدا بشأن موعد حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة، حيث يأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي بأن يحتفظ على الأقل بالمقاعد الثلاثة التي كان يشغلها قبل المنافسات القادمة".

وأوضحت الوكالة أن الانتخابات تركز على الإجراءات الحكومية لتخفيف الأثر السلبي لارتفاع الأسعار وخططها لزيادة الإنفاق على شئون الدفاع ودعم تربية الأطفال، الأمر الذي أثار تكهنات داخل الشارع الياباني بشأن زيادات ضريبية محتملة.

وأشارت إلى أن رئيس انتخابات الحزب الليبرالي هيروشي مورياما، دعا -خلال تجمع حاشد في مدينة واكاياما- الناخبين إلى دعم حكومة كيشيدا.. قائلا:"إن الائتلاف الحاكم بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إطار مهم لليابان".

بدوره، انتقد كينتا إيزومي، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، في خطاب ألقاه في محافظة تشيبا، الحكومة المركزية بزعم تركيزها على زيادة الإنفاق الدفاعي، وقال: "علينا أن ننقل أصوات الناس إلى البرلمان..ومقاعد مجلس النواب الأربعة المتاحة للانتخاب هي مقاطعة تشيبا رقم 5 ومنطقة واكاياما رقم 1 ومنطقة ياماجوتشي رقم 2 و4".

وظلت منطقة ياماجوتشي رقم 4 تحت سيطرة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قُتل برصاصة قاتلة في يوليو 2022، فيما يُدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي شينجي يوشيدا، وهو عضو سابق في مجلس المدينة يبلغ من العمر 38 عامًا، بينما يقوم الحزب الدستوري بإيفاد يوشيفو أريتا، يبلغ من العمر 71 عامًا وهو نائب سابق في مجلس الشيوخ.