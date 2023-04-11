جنوب سيناء تتألق في بطولة المجتمع المدني لكرة القدم

تصدر فريق محافظة جنوب سيناء المجموعة في بطولة المجتمع المدني و التي أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، خلال الفترة من ٥ أبريل حتى ١٤ إبريل الجاري ، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.

ويشارك فى البطولة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، و ذلك تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتعاون الدولي"، بمشاركة 32 فريقًا من الوزارات والمنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني (شركاء التنمية)، خلال شهر رمضان الكريم.

كما يشارك في النسخة الثانية من البطولة بالاضافة الى فرق الأندية والأحياء بمديريات الشباب والرياضة التابعه لوزارة الشباب والرياضة من ١٠ محافظات.

وتنطلق البطولة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان 2023 عامًا للشباب العربي حيث تسعى مؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة إلى نقل البطولة على المستوى العربي العام الجاري؛ لخلق روح المنافسة الرياضية بين مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية العالم العربي.

وفي سياق آخر، اختتمت فاعليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم بنين تحت شعار "الرياضة حياة"، (الدور التمهيدي) والذي تنفذه مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارةالشباب - الادارة العامة للقاعدة الشعبية بمدينه الطور للمرحلة السنية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة ، واستلم الفريق الفائز كأس المركز الاول .

وجدير بالذكر تأهل صاحب المركز الأول من المحافظة للقاء القمي بالقاهرة (الأدوار النهائية للبطولة) وهناك تخصص وزارة الشباب و الرياضة جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى:

المركز الأول جائزة مالية قدرها ٣٠٠٠٠جنيه

المركز الثاني جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠جنيه.

المركز الثالث جائزة مالية قدرها ١٠٠٠٠جنيه.

وتهدف الدورة إلى نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع والاستفادة من اوقات طاقات الشباب في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المعظم.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي وكيل الوزارة وحضور أحمد مسعد وكيل المديرية.

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