مسيرة حسن الشرق في ختام فعاليات ليالي رمضان بالوادي الجديد

اختتم فرع ثقافة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، أمس الأحد، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي قدمها على مدار عشرة أيام وشهدت تنوعا في البرنامج الثقافي والفني المقدم، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

في مقهى طه حسين الثقافي كان اللقاء مع برنامج عطر الأحباب حول سيرة الفنان العالمي "حسن الشرق"، تحدث به الفنان محمد حسنين أبو المجد عن مشوار حياه الفنان التشكيلي حسن عبد الرحمن حسن "حسن الشرق" من المحلية في محافظة المنيا إلى العالمية، منذ زيارة المستشرقة الألمانية أورزولا شيورنج للمنيا وانبهارها بأعمال هذا الفنان الفطري الذي بدأ مسيرته بالرسم على ورق اللحم، ومن ثم كان انطلاقه للعالمية، وتحدث عن أعماله ومعارضه الفنية في أوروبا والتراث والتقاليد التي نشأ عليها وأثرت كثيرا في أعماله.

أعقبها أمسية شعرية لشعراء وأدباء من إقليم وسط الصعيد الثقافي، شارك فيها الشعراء: أحمد راشد البطل، علاء الدين عرفات، هاني ضرغام، ماهر مهران، جمال أبو سمرة، عبد الحافظ بخيت، أحمد التركاوى، أمل فؤاد البنا.

وضمن البرنامج نظم الفرع قافلة رمضانية بمركز شباب الزهور تضمنت محاضرة بعنوان "الصالحون في رمضان"، وتحدث خلالها الشيخ علاء سيد راضي موضحا أن العبد الصالح يستقبل شهر رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة، إلى جانب عرض لفرقة الموسيقى العربية وتقديم باقة من الأغاني ثم فقرة تنورة، وفقرة لاكتشاف المواهب.

كما نظم بيت ثقافة بلاط سهرة رمضانية بمركز شباب عين عيش تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة ودورها في المجتمع والتحديات المعاصرة" للمحاضر بشندى شلبي، الى جانب فقرة إنشاد دينى للمبتهل حسن بشندي عبد الله، وورشة فنون تشكيلية وفقرة لاكتشاف المواهب، ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة أمسية شعرية لمواهب نادي ادب الطفل، وورشة فنون تشكيلية لعمل مجسمات بالجبس، واختتم بقصر ثقافة الطفل أيضا الورشة الفنية لفن الديكوباج ضمن أنشطة ثقافة الشباب والعمال.

واختتم بيت ثقافة القصر الورشة الفنية للأشغال اليدوية الثوب الواحاتي ضمن أنشطة ثقافة القرية، واختتم مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية فعاليات ورشة الخزف والفخار، واستمر قصر ثقافة الخارجة في تنفيذ فعاليات الورشة الفنية للرسم على المرايا، كما نظم أيضا دوري ثقافي في المعلومات العامة للكبار.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أطلقت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، منذ 9 رمضان، بعدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة الوادي الجديد، وحتى 18 رمضان، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا، وتضمن البرنامج عروضا فنية لفرق الخارجة وأسيوط والأقصر للفنون الشعبية وأسوان للموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الديني أقيمت بقصر ثقافة الخارجة ومسرح سينما هيبس وغيرها من مواقع الفرع، إضافة إلى سهرات رمضانية ومحاضرات تثقيفية والعديد من الورش الفنية وورش الأشغال، وفقرات الإنشاد الديني والابتهالات، والأمسيات الشعرية لنادي أدب قصر ثقافة الخارجة وقصر ثقافة موط ونادى أدب البادية وقصر ثقافة الطفل وغيرها من الفعاليات.

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