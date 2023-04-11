وزير الخارجية المجري يصل روسيا لمناقشة التعاون المشترك في الطاقة

وصل بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، إلى العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة التعاون المشترك بين الدولتين في مجال الطاقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأعلن الوزير المجري وصوله إلى روسيا، للقاء نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ورئيس شركة روسآتوم الحكومية أليكسي ليخاتشيف، لمناقشة أهم قضايا التعاون في مجال الطاقة بين الدولتين، لضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر.

وبحسب سيارتو، فإن التوقعات تشير إلى أن الشتاء القادم سيشكل اختبارا خطيرا لأوروبا، نظرا إلى أنه سيكون أكثر برودة مقارنة بالشتاء الماضي.

وتابع: "من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، يتوجب علينا توفير إمدادات غير منقطعة من النفط والغاز والوقود النووي، ويشكل التعاون الروسي المجري الدائم شرطا أساسيا، لتحقيق هذه المتطلبات الـ 3 ، وهذه ليست مسألة تفضيلات سياسية، وإنما مسألة فيزيائية".