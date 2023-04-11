للوصول لـ14 مليار دولار إيرادات.. برلماني يطالب بمتابعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى للمتحف المصرى الكبير، بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، تهدف للنهوض بالقطاع السياحى لتعزيز الإيرادات المتوقعة من القطاع الحيوى والتي سبق وأن توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة في مصر لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن هذه التوقعات من قبل صندوق النقد الدولى جاءت بناء على ما شهده القطاع السياحى من تطورات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات فريدة من نوعها في هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية سيكون لها دور كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين، وتحسين مناخ الاستثمار مع رفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية تهدف لتحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً لتحقيق المستهدف من عدد السائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة حتى عام 2028، مستعرضاً أبرز محاور الاستراتيجية ومسارات العمل الخاصة بها، وكذلك أبرز ملامح سياسات وما قامت به الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك جدية في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع لتتضافر الجهود ويتم تحقيق الإيرادات المتوقعة والنهوض بالسياحة وفقا لما هو متوقع من مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسات الدولية.