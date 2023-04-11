15 أبريل.. بدء موسم حصاد محصول القمح في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بدء موسم حصاد محصول القمح يوم 15 أبريل الجاري، وذلك على مساحة 10,138 فدان على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد القمح، إلى أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد و توريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، كما أن هناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 10,138 فدان على مستوى محافظة بورسعيد، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة ومن المتوقع زيادة إنتاج محصول القمح عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.