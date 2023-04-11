صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62 % ليصل إلى 16,879.45 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.53 % ليصل إلى مستوى 2,964.55 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4,465.31 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.85 %، ليصل إلى مستوى 2,941.05 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.71 % ليصل إلى مستوى 20,173.81 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.75%، وصولا الي 6,984.06 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.08%، وصولا إلى مستوى 2,705.07 نقطة.