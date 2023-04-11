حبس المتهم بقتل شاب طعنا في الهرم بسبب خلافات بينهما

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة قتل شاب طعنا خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

و أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، إخطار من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يشير إلي وجود مشاجرة بدائرة القسم بين شابين وسقوط إحدهما قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي إ.ف.ش، يبلغ من العمر 27 عاما، مصاب بطعنه نافذة بالجانب الأيسر.

وبعمل التحريات تبين أن المجني علي لقي مصرعه علي يد اخر في مشاجرة بينهم بمنطقة الهرم بسبب خلافات مالية ، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.