ختام بطولة الأحياء الصغيرة في مراكز شباب محافظة دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إنه قد أسدل الستار علي تصفيات الأدوار النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

تنافس في تلك الدورة 64 مركز شباب في التصفيات التمهيدية، صعدت 8 فرق لتمثل الادارات الفرعية، حيث أقيمت المنافسات ليلا علي ملاعب مركز شباب شط الملح وصعد مركز شباب الزهراء الحاصل علي المركز الأول علي مستوى محافظة دمياط للمشاركة في النهائيات علي مستوى الجمهورية.

يشار إلي أنه قد تم الإعلان فى وقت سابق عن الفعاليات من قبل إدارة الرياضة بمديرية الشباب بدمياط لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق ، ويتم تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من ٢٠ وحتى ٣٠ سنة على مرحلتين، حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة.

وأقيمت التصفيات بنطاق مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة من 5 وحتى 10 أبريل الجاري ، وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم فى كافة المجالات،

جدير بالذكر أن وزارة الشباب و الرياضة تخصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، المركز الأول جائزة مالية قدرها ٣٠٠٠٠ جنيه، المركز الثاني جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه، المركز الثالث جائزة مالية قدرها ١٠٠٠٠ جنيه.

وتأتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.