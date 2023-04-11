بالفيديو.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا رئيسيًا لخفض التوتر في الأراضي المحتلة وليبيا

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مصر تلعب دورا رئيسيا لخفض التوتر فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "دوجاريك" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة: “نرى ونقدر الدور المصري فى تهدئة الأوضاع فى ليبيا، ونعمل عن كثب مع الوفد والمبعوث المصري”.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع مصر عن كثب للتوصل إلى حل للازمة الليبية أيضًا.