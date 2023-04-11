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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: تفكيك خلية إرهابية تنقل مواد غذائية لأوكار الإرهابيين في ديالي

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر نقلوا مواد غذائية لأوكار الأرهابيين في ديالي.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة، بالتزامن مع استطلاع ميداني تم إجراؤه، أثمرت عن التوصل إلى خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة ديالي، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود أوكارهم.

وأضافت أنه تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى، موضحة أن التحقيقات أكدت أنهم انتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات.

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