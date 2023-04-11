مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار في بورتوريكو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار في بورتوريكو، وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات قولها إن إطلاق النار الذي لم تتضح أسبابه بعد قد وقع في بلدة "جوياما" الساحلية الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم دون الإشارة إلى حالتهما.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 140 حالة قتل هذا العام في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 2ر3 مليون نسمة، وذلك مقارنة بـ171 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي في الفترة ذاتها.