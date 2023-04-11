اليوم.. «نقل النواب» تناقش 3 طلبات إحاطة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة 3 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي عبد الحليم، بشأن الحاجة إلى تنفيذ نزلة من محور قويسنا على طريق الحرية "عند مزلقان قويسنا على طريق الحرية المؤدى إلى طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي.

كما تناقش طلب إحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن إصدار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي القرار رقم 4237 لسنة 2022 بتحديد مقابل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أتوبيسات الرحلات في حين أن التجديد لسيارات الرحلات موقوف بمحافظة المنوفية منذ عام 2017.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، بشأن الحاجة إلى توفير قطارات بمواعيد مناسبة، لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ من مدينة مطوبس مروراً بمركز دسوق ومركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.