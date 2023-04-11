أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 08:52 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 أبريل 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في معظم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني الأهلي QNB، والإسكندرية، والأهلي المتحد، والمشرق، وبلوم، والعقاري المصري العربي، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

وصل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وجاء ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.