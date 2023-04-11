أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.5702 جنيه للشراء، مقابل 33.6890 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.2669 جنيه للشراء، مقابل 38.4005 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.0112 جنيه للشراء، مقابل 34.1228 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 23.2441 جنيه للشراء، مقابل 23.3195 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4834 جنيه للشراء، مقابل 4.4984 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2193 جنيه للشراء، مقابل 8.2464 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.4626 جنيه للشراء، 100.8532 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل 8.4238 جنيه للبيع.