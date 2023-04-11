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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين "حكماء المسلمين": الشيخ زايد بن سلطان ترك إرثا عظيما يخلده التاريخ

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام
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أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحد، ترك إرثاً إنسانياً عظيماً يخلده التاريخ. 

وقال الأمين العام - في تصريح له بمناسبة الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني - " إننا في هذا اليوم نحتفي بالإرث العظيم الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز الخير والعطاء ".

وأعرب المستشار محمد عبدالسلام عن تحيته وإجلاله وتقديره لهذا الراحل الحكيم، والقائد الأنموذج الذي جعل من بلاده منبعا للخير ومثالاً يحتذى في العمل الإنساني.

وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 19 من رمضان كل عام بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، حيث تجسد هذه المناسبة قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس في العمل الإنساني والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الامارات