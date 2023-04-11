العراق وكندا يبحثان التعاون في التغير المناخي وأزمة المياه والقطاع البيئي

بحث وزير البيئة العراقي نزار ئآميدي، الاثنين، مع السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغن، أطر التعاون في ملف التغير المناخي وأزمة المياه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة البيئة العراقية قوله إن "ئآميدي أعرب عن أمله في أن يضاعف المجتمع الدولي -لاسيما كندا- تقديم التعاون والدعم للعراق في مواجهة مشاكل التغيرات المناخية والجفاف.

وأكد الوزير العراقي اهتمام الحكومة الكبير بوضع حلول ومعالجات لتأثيرات التغير المناخي وشح المياه والمضي بتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في التكنولوجيا الحديثة واستغلال الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات للوصول إلى خفض الانبعاثات ضمن وثيقة المساهمات الوطنية العراقية بحلول 2030.

وأضاف أنه تم التباحث في التعاون المشترك في مواجهة آثار التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء ومناقشة الأسباب التي تواجه قطاع المياه في البلاد، واستثمار مشاركة العراق في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي سيعقد خلال هذا العام في دبي، مؤكدا أن مشاركة العراق ستكون فاعلة في طرح قضية الوضع البيئي العراقي على المجتمع الدولي.

من جهته، أعرب السفير الكندي عن تقديره لما تقوم به الحكومة العراقية من خلال ما طرحته من برامج ومشاريع في مؤتمر العراق للمناخ والاهتمام الفاعل في القطاع البيئي، لافتا إلى أهمية دعم العراق في مواجهة التغير المناخي والانتقال إلى بلد مستدام.