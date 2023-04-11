الخارجية العراقية تبحث مع البنك الدولي المشاريع الممولة ونسب إنجازها

بحث وزير الخارجية العراقي نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، مع ممثل البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في العراق، ونسب إنجازها، والمعوقات التي تقف حائلا في تنفيذها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن وزير الخارجية أكد ضرورة تقوية الأواصر بين العراق والبنك الدولي لتنفيذ المشاريع الحيوية خدمة للصالح العام، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.

ومن جانبه، أوضح ريتشارد عبد النور أن هناك مشاريع عدة ينفذها البنك الدولي في العراق، ويكون تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، وتنصب المشاريع في البنى التحتية، خاصة في المناطق التي تعرضت لعمليات حربية ضد الإرهاب، إذ رصد البنك الدولي مشروع التنمية المجتمعية بمبلغ 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في جميع المحافظات، ما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 750 مليون دوﻻر لإعادة تأهيل الجسور والمشاريع الحيوية، صرف منها حوالي 400 مليون دوﻻر، إضافة إلى ذلك خصص البنك الدولي مبلغا وقدره 210 ملايين دوﻻر لإعادة تأهيل مشروع مياه بغداد.

وأعرب عبد النور عن تطلع البنك الدولي لزيادة أواصر التعاون في المستقبل خدمة للصالح العام.