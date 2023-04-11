أحمد عبد العزيز: أنا عديت مرحلة الفتى الأول وعملتها كتير والتاريخ معروف للجميع

تحدث فارس الدراما المصرية أحمد عبدالعزيز من خلال حواره " للبوابة نيوز " عن مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة في السنوات الأخيرة الماضية مع نجوم الدراما من الشباب.

وقال فارس الدراما: أبدي إعتزازي بمشاركتي في الأعوام الماضية بتقديم مسلسلي «كلبش» مع الفنان أمير كراره و«الأب الروحي» ومسلسل «المداح» وهذه الأعمال الدرامية المتميزة لاقت نجاحًا كبيرًا، وتنوعت أدواري في هذه الأعمال بشكل يناسب تاريخي الفني، والحمد لله أصبحت هذه الأعمال إضافة لتاريخي الفني.

وتابع: عديت مرحلة الفتى الأول وعملتها كتير والتاريخ معروف للجميع، والآن بمرحلة دور الجراند الكبير، وأحاول أختار من ضمن ما يعرض علىّ من أعمال المتميز فيها، وأن أجد فيها تحديًا ما أو جوانب جديدة بالنسبة لي لم أقدمها من قبل، وبشكل أدق أحاول أن أشارك في أعمال أستمتع من خلال المشاركة فيها