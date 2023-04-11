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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد عبد العزيز: أنا عديت مرحلة الفتى الأول وعملتها كتير والتاريخ معروف للجميع

الفنان احمد عبدالعزيز
الفنان احمد عبدالعزيز
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تحدث فارس الدراما المصرية  أحمد عبدالعزيز من خلال حواره " للبوابة نيوز " عن مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة في السنوات الأخيرة الماضية مع نجوم الدراما من الشباب. 

وقال فارس الدراما: أبدي إعتزازي بمشاركتي في الأعوام الماضية بتقديم مسلسلي «كلبش» مع الفنان أمير كراره و«الأب الروحي» ومسلسل «المداح» وهذه الأعمال الدرامية المتميزة لاقت نجاحًا كبيرًا، وتنوعت أدواري في هذه الأعمال بشكل يناسب تاريخي الفني، والحمد لله أصبحت هذه الأعمال إضافة لتاريخي الفني.

وتابع: عديت مرحلة الفتى الأول وعملتها كتير والتاريخ معروف للجميع، والآن بمرحلة دور الجراند الكبير، وأحاول أختار من ضمن ما يعرض علىّ من أعمال المتميز فيها، وأن أجد فيها تحديًا ما أو جوانب جديدة بالنسبة لي لم أقدمها من قبل، وبشكل أدق أحاول أن أشارك في أعمال أستمتع من خلال المشاركة فيها

فارس الدراما المصرية احمد عبدالعزيز فارس الدراما احمد عبد العزيز في حوارة للبوابة أنا عديت مرحلة الفتى الأول وعملتها كتير والتاريخ معروف للجميع