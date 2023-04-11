أحمد عبد العزيز: خالد يوسف مخرج متمكن من أدواته

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن المخرج خالد يوسف متمكن من أدواته وأنا سعيد جدًا بالعمل معه، لأنه مخرج مبدع وعنده وجهة نظر.

وتحدث فارس الدراما المصرية ل"البوابة نيوز " عن مشاركته الأولى مع المخرج خالد يوسف حيث قال: فعلًا أول مرة أعمل مع المخرج خالد يوسف، وأنا سعيد جدًا بالعمل معه، لأنه مخرج متمكن من أدواته بشكل جميل ومبدع وعنده وجهة نظر، وأعتقد هذا هو سبب تميزه في أعماله، وأنا بكل تأكيد سعيد جدا بالعمل معه.

وتابع: لا يوجد فرق بين خالد يوسف والأجيال السابقة، جيل التسعينيات بالتحديد مجدي أبو عميرة أو هاني لاشين، لا أظن هناك فرق، المخرج هو المخرج.

وأضاف: كما نستطيع القول بأن الدراما ووسائل التصوير والإضاءة والصوت وطريقة التصوير نفسها اختلفت عن زمان وكلها مسائل «تكنيكية».