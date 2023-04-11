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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات حي العجوزة.. تحرير محاضر إتلاف أسفلت ورفع التعديات والمخلفات

حملات حي العجوزة
حملات حي العجوزة
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تمكن حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات،وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشدمحافظ الجيزة يإستمرار تقديم افضل خدمة للمواطنين، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الإسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة وذلك بعدد من الشوارع منها:" الفالوجا،وجزيرة العرب، وطاهر الاسمر،وترعة الزمر بأرض اللواء، وميدان اسوان"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات من رفع حالات إشغال متنوعة شملت عدة شوارع بقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين وارض اللواء، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية، بالإضافة إلى شن حملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد الكهرباء، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة باستمرار شن الحملات اليومية.

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