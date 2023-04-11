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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 10 أشخاص بحادث سقوط حافلة بنهر في بيرو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح بحادث سقوط حافلة في نهر وسط بيرو، يوم الاثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن الحافلة كانت تنفذ رحلة من مدينة هوانوكو إلى العاصمة ليما.

وأضافت أنه من أصل الجرحى الـ 25 تم نقل 12 شخصا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الشركة المالكة للحافلة أعلنت أن الحادث ناجم عن اصطدام الحافلة بشاحنة، وأن سائق الشاحنة متسبب بالحادث، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للشاحنة المذكورة في المنطقة.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

مصرع 10 أشخاص حادث سقوط حافلة بيرو