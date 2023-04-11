مراسم تتويج الأهلي بالكأس في حضور كبير الياوران ووزير الرياضة

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس مصر الذي توج به للمرة ٣٨ في تاريخه بعد الفوز على نادى بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد بعد مباراة امتدت للوقت الإضافى.

وشارك فى مراسم تسليم كأس مصر للنادى الأهلى كل من السيد اللواء كبير الياوران والدكتور وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس نادى بيراميدز ورئيس اتحاد كرة القدم المصرى.

وضرب الأهلى موعدا مع الزمالك فى السوبر المصري فى الامارات في شهر مايو المقبل.