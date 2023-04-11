عضو المجلس الرئاسي اليمني يبحث مع السفير الأمريكي الأوضاع السياسية في اليمن

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد طارق صالح، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات الملف السياسي على ضوء التطورات الإقليمية في المنطقة.

وأكد العميد طارق، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء أمس الإثنين، دعم كل توجه جدي للسلام في اليمن، موضحًا أنها قناعة تم التأكيد عليها منذ بداية الحرب باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالسلام، الذي يجب أن يفضي إلى رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، بما في ذلك صرف مرتبات الموظفين وفق آلية تضمن وصولها لموظفي الدولة دون استغلالية لتوظيف سياسي أو إجبار الموظفين على الانخراط في أجندات ميليشياوية.

كما جرى مناقشة مستجدات السفينة صافر، التي سيتم تفريغ شحنتها، نهاية مايو القادم، إلى سفينة أخرى تم شراؤها لهذا الغرض.