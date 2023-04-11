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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الليبية برئاسة باشاغا: تشكيل 17 لجنة فرعية تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
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شكلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا 17 لجنة فرعية تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

ودعت الحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية كافة المواطنيين الليبيين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة.

وأكدت الحكومة الليبية أن تشكيل اللجان جاء تأكيدا على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجا للعمل على بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية ليبيا فتحي باشاغا