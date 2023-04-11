ياسر إبراهيم: قدمنا مباراة كبيرة ونستحق التتويج باللقب

وجه ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة إلى جماهر الأهلي بعد الفوز بكأس مصر في نسختها موسم 2021-2022، مؤكدًا أنها تستحق الكثير وهي الداعم الرئيس للفريق في كافة المواقف. وأوضح أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام بيراميدز ويستحقون التتويج باللقب.

وأكد ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية أن روح اللاعبين واللعب بقلب رجل واحد وراء الفوز باللقب، وقال إنها ميزة أساسية طيلة تاريخ الأهلي ونقطة إيجابية في مسيرة اللاعبين هذا الموسم.

وأشار مدافع الفريق إلى أنه وزملاءه يعملون طوال الوقت بهذه الروح من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. وأضاف: نعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات هذا الموسم، تقديرًا لما يقدمونه من دعم للفريق.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022.

سجل هدفي الأهلي محمود كهربا وحمدي فتحي في الدقيقتين 78 و105 بينما جاء هدف بيراميدز عن طريق وليد الكارتي في الدقيقة