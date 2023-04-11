تفاصيل الحلقة الـ19 من ستهم.. أنانية سلوى عثمان تسبب في وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة في الحلقة 19 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا،خاصة بعد وفاة ابن نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة نانسي صلاح، شقيقة ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، وذلك بسبب أنانية سعدات الشخصية تقدمها الفنانة سلوى عثمان.

جاء ذلك بعدما رفضت قيام نجاة "نانسي صلاح" بإرضاع ابنها بعد والدته، حيث قامت هي وزوجها رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، بالاتفاق معها على كتابة ابنها في السجل المدني، بأسمه واسم سعدات، وخوفا من إفشاء السر رفضت سعدات، قيام نجاة بإرضاع ابنها، مما تسبب في وفاته في النهاية.

بدأت الحلقة الـ19 بذهاب رماح "جهاد سعد" إلي الدكتور حماد الشخصية التي يجسدها الفنان جميل برسوم، لمحاولة إنقاذ ابن نجاة، لرفضة الرضاعة من أي سيدة أخرى غير والدته نجاة، مما جعل رماح يبحث عن نجاة ولكنه لم يجدها، وحينما عملت ذهبت على الفور إلى منزل رماح ولكنها وجدت ابنها قد فارق الحياة، وانفعلت على رماح بشكل شديد لما فعله.

وأبدعت نجاة "نانسي صلاح" في تقديم مشاهد الحسرة والحزن والألم والعتاب لنفسها على ما فعلته ووافقت عليه من بيع ابنها لشقيقها رماح"جهاد سعد"، ببراعة تعتصر القلوب، من تطويع كل حواسها ومشاعرها وأحاسيسها في التعبير عن هذه المشاعر لتخدم المشهد بشكل بارع تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما شهدت أحداث الحلقة، أيضا مباراة تمثيلية بين نجاة "نانسي صلاح"، وزوجها عجبي " أحمد الرافعي"، في لحظة عتاب عجبي على نجاة، بإعطاء ابنها لشقيقها رماح "جهاد سعد" من أجل تربيته، ليستمر في إعطاء المال لهم، ويصرف عليها هي وأبنائها الثلاث، ويلومها على ابنها، في حين تلقى اللوم عليه بسبب إهماله منزلهم، والعمل مع الشيخ ياسين التهامي في الموالد، وأنه يتركهم بالشهور، وعدم توليه المسئولية والصرف عليهم، في مواجهة رائعة اختلطت فيها المشاعر و قدم كلا من نانسي صلاح والرافعي المشهد ببراعة تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.