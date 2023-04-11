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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محادثات أمريكية أرمينية بشأن تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عقد نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران خاتشاتريان ومدير مكتبه أرايك هاروتيونيان اجتماعا مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لإدارة الصادرات روزمان كيندلر لبحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين. 

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني، في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن مسئولي الحكومة الأرمينية والوفد الأمريكي ناقشوا "القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين أرمينيا وأمريكا".

كما تبادلوا وجهات النظر حول "فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتكثيف الشراكة بين أرمينيا والولايات المتحدة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان. 

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