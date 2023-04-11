ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع مسئول كردي الأوضاع السياسية والأمنية

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال استقباله نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أهمية الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أمس الاثنين - إن المقابلة شهدت، التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، والتأكيد على أهمية التضامن في مواجهة التحديات، والعمل على دعم العملية السياسية، وإنجاح البرنامج الحكومي.

وشدد الجانبان على أهمية ضبط الحدود والعمل على تعزيز وإدامة المنجزات الأمنية في إقليم كردستان وعموم العراق.

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني بحث العلاقات