مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع مسئول كردي الأوضاع السياسية والأمنية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال استقباله نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أهمية الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أمس الاثنين - إن المقابلة شهدت، التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، والتأكيد على أهمية التضامن في مواجهة التحديات، والعمل على دعم العملية السياسية، وإنجاح البرنامج الحكومي.

وشدد الجانبان على أهمية ضبط الحدود والعمل على تعزيز وإدامة المنجزات الأمنية في إقليم كردستان وعموم العراق.