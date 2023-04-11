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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

السعودية وتركيا
السعودية وتركيا
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بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مع نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض أمس الاثنين، بحث تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتركيا.

نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار بحث العلاقات