اللواء مازن صبري مديرًا لأمن بورسعيد

كلّف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مازن صبري، بمنصب مدير أمن بورسعيد، خلفا للواء مدحت عبد الرحيم، الذي لقي مصرعه اثر حادث سيارة على محور 30 يونيو.

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم، قد لقى مصرعه إثر حادث سيارة على طريق محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية، ونُقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومنه إلى قرية الحريدية بمركز المراغة محافظة سوهاج، ليدفن هناك في مسقط رأسه، بينما أقيم عزاء كبير له مساء اليوم الاثنين، بمسجد السلام في حي الشرق ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأبناء بورسعيد ووسائل الإعلام المختلفة.

وتمتع مدير أمن بورسعيد الراحل طوال مسيرته بسيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له، وإخلاصه وتفانيه في عمله، وهو ما أثار حالة من الارتياح والسعادة بين اهالي بورسعيد عند صدور قرار تعيينه مديرا للأمن، في الوقت الذي تسود حالة من الحزن الشديد بورسعيد عقب الإعلان عن وفاته، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد إلى سرادق عزاء.

وشغل مدير أمن بورسعيد الراحل عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها: منصب مأمور قسم شرطة الشرق، مساعد مدير أمن بورسعيد، ثم حكمدار لأمن بورسعيد، حتى جرت ترقيته مديرًا أمن بورسعيد، ضمن حركة ترقيات الشرطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوم 27 يوليو 2022.