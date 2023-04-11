الخطيب يحضر مراسم تتويج الأهلي بالكأس بـ"كمامة"

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر للموسم 2021-2022.

سجل هدفي الأهلي محمود كهربا وحمدي فتحي في الدقيقتين 78 و105 بينما جاء هدف بيراميدز عن طريق وليد الكارتي في الدقيقة 73.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مراسم تتويج الفريق بالكأس مرتديا “كمامة” طبية في ظل ظروفه الصحية.

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.