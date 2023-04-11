بورصة المغرب تغلق على تباين

أغلقت البورصة المغربية أمس الأثنين،على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.26 %، عند 10.488,37 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 839 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.12 % بمجموع 794,27 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد انخفض مؤشر "سي إس إي موروكو" بنسبة 0.1 % بمجموع 9.584,02 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 116 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 547 مليار درهم مغربي.