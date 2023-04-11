سلوفينيا تعلن إنقاذ 4 فرنسيين علقوا في جبال الألب

أعلنت طوارئ سلوفينيا إنقاذ أربعة مواطنين فرنسيين علقوا في جبال الألب في طقس سيء.

وجاءت العملية على جبل سكوتا، بعد يوم من استخدام العشرات من عمال الطوارئ مروحيات لإنقاذ 5 أشخاص آخرين جرفهم انهيار جليدي في منطقة جبال الألب الواقعة في الشمال، علما أن ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وكان هؤلاء الأشخاص جزءا من مجموعة من 7 أشخاص يحضرون دورة لتسلق الجبال عندما ضرب الانهيار الجليدي.

وقالت كاتارينا غانغيتش، من جمعية إنقاذ الجبال في سلوفينيا، إن المواطنين الفرنسيين الذين تم إنزالهم من جبل سكوتا يوم الاثنين لم يصابوا بأذى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إس تي إيه" أن المجموعة بقيت طوال الليل في ملجأ جبلي لأنهم يفتقرون إلى المعدات المناسبة للنزول.

وحثت خدمة الإنقاذ في سلوفينيا متسلقي الجبال على تجنب التسلق في الأحوال الجوية السيئة، مشيرة إلى أن ظروف الربيع تعني أن الانهيارات الجليدية يمكن أن تحدث بسهولة بسبب درجات الحرارة المتغيرة والثلوج غير المستقرة.