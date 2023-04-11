البيت الأبيض: ملابسات تسريب وثائق البنتاجون السرية لا تزال غامضة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الأجهزة الأمريكية المعنية، لم تحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاجون السرية، وأن ملابسات الحادث لا تزال ضبابية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال كيربي في امؤتمر اصحفي: "لم نتوصل إلى نظرية عمل بعد".

وأكد المعلومات التي تفيد بأن بعض الوثائق التي تم العثور عليها على شبكة الانترنت قد تم تعديلها.

وقال: "يبدو أنه في بعض الحالات تم تعديل المعلومات المنشورة على الإنترنت بناء على مقارنتها بالأصل، لكن لا يوجد يقين حتى الآن بشأن كيفية حدوث ذلك".

وشدد على أن الوثائق "ما كان ينبغي قطعا أن تصبح علنية".

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بكييف بشأن التسريب، قال كيربي إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالشركاء في الأيام الأخيرة بشأن التسريب.

ولم يؤكد كيربي صحة أي وثائق، مشيرا إلى أن الإدارات المعنية تعمل الآن على إثبات ذلك، ودعا إلى وصف الوضع بدقة.

وقال: "دون التأكد من صحة هذه المواد، لا ينبغي أن تكون متاحة للعامة، ولا ينبغي أن تكون على الصفحات الأولى من الصحف أو في التقارير التلفزيونية".

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن البنتاجون يحقق قي تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لدعمها.