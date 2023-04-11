وكيل "شباب الدقهلية" تشارك في حفل إفطار يوم اليتيم بمركز شباب مدينة بلقاس

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، امس الإثنين في حفل افطار يوم اليتيم، ومشاركتهم الإحتفال بيوم اليتيم من إفطار وعروض فنية، وتوزيع الجوائز على الأيتام المشاركين في حفل إفطار يوم اليتيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، و أحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس، و اشرف السيد عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و علاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس، و منى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و عبد الحميد عثمان مدير إدارة الشئون الإدارية، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب. و عبد الباسط عبد الصمد وكيل إدارة شباب بلقاس.

تضمنت فعاليات حفل الإفطار بيوم اليتيم بمركز شباب مدينة بلقاس، عرض للإنجازات التى تمت بمركز شباب مدينة بلقاس منذ تولى مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ أحمد علام، ثم فقرة فنيه غنائية والانشاد الديني، ثم فقرة استعراضية وعرض للعرائس لإضافة البهجة والسرور على الأطفال الأيتام المشاركين في يوم اليتيم.

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على دعمها الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات التى تقدم للأيتام بمراكز الشباب وعبرت عن سعادتها البالغة بوجودها بينهم اليوم.

كما ثمنت الدور الذي تقوم به مراكز الشباب على مستوى المحافظة برعاية الأيتام فى إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفى نهاية اللقاء قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة و أحمد علام رئيس مجلس الإدارة الجوائز والهدايا على الأطفال الأيتام.

يأتي تنفيذ يوم اليتيم بمركز شباب مدينة بلقاس برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة التنفيذ من علاء الدين العشري مدير عام إدارة شباب بلقاس.

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