مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية

واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أدى لتحطيم واجهات عدة مركبات فلسطينية أمس الأثنين في مدينة البيرة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العشرات من المستوطنين قطعوا الطرق الواصلة بمدينة رام الله، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، كما هاجم هؤلاء المستوطنين بلدة الخضر قضاء مدينة بيت لحم، وأغلقوا الطرق المؤدية إليها.

في ذات السياق، وثقت مؤسسات الأسرى اعتقال قوات الاحتلال 700 فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري، بينهم 110 من الأطفال و24 سيدةً وفتاةً.