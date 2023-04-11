بالصور.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يشهد ختام ليالي رمضان بمتحف محمود مختار

شهد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء الاثنين، 10 من ابريل 2023، ختام البرنامج الرمضاني بمركز محمود مختار الثقافي، الذي أحيته فرقة النيل للفنون الشعبية.

وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي قد أعدت برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً أضاء أمسيات مركز محمود مختار في رمضان شمل عروضٍ للفنون التشكيلية ولمنتجات الحرف التقليدية وورش حية في الفنون والمجالات التراثية صاحبها عروض لفرق شعبية وطربية مختلفة أسعدت الجمهور وقدمت لهم أمسيات عامرة بالبهجة والفن.

ويذكر ان الإدارة العامة للتنشيط الثقافى وجهت دعوة عامة لحضور الجمهور ختام البرنامج ومشاركته في العرض الختامي وفقراته المتنوعة، معتبرة أن نجاح البرنامج يرجع في المقام الأول للتفاعل الجماهيري طوال فترة الفعاليات، كذلك للتعاون البناء بين القطاع مع عددٍ من المؤسسات والمراكز الثقافية.

336682663_1376749673116963_2204966747551836945_n

336518504_134840522753787_9020543238355743300_n

336466079_973954200627325_9109983831228132718_n

336373440_530268365929860_1721179899878630449_n

336330750_3762952610608332_7000483939804579313_n

336548051_969386280743241_3590609444491150912_n