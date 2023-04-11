بالصور.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يشهد ختام ليالي رمضان بمتحف محمود مختار

شهد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء الاثنين، 10 من ابريل 2023، ختام البرنامج الرمضاني بمركز محمود مختار الثقافي، الذي أحيته فرقة النيل للفنون الشعبية.
وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي قد أعدت برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً أضاء أمسيات مركز محمود مختار في رمضان شمل عروضٍ للفنون التشكيلية ولمنتجات الحرف التقليدية وورش حية في الفنون والمجالات التراثية صاحبها عروض لفرق شعبية وطربية مختلفة أسعدت الجمهور وقدمت لهم أمسيات عامرة بالبهجة والفن.
ويذكر ان الإدارة العامة للتنشيط الثقافى وجهت دعوة عامة لحضور الجمهور ختام البرنامج ومشاركته في العرض الختامي وفقراته المتنوعة، معتبرة أن نجاح البرنامج يرجع في المقام الأول للتفاعل الجماهيري طوال فترة الفعاليات، كذلك للتعاون البناء بين القطاع مع عددٍ من المؤسسات والمراكز الثقافية.