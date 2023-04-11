مباحثات الخرطوم وجوبا حول منطقة أبيي تختتم اعمالها

اختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الأثنين، أعمال الاجتماع الثاني الرسمي للجان العليا بين دولتي السودان وجنوب السودان حول منطقة "أبيي"، والتي أستمرت لمدة يومين، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وقع محضر الاجتماع عن الجانب السوداني نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعن جانب جنوب السودان مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك .

وجاء في محضر الاجتماع ان الطرفين تباحثا حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك واضعين في الحسبان الاحتياجات المحلية في منطقة أبيي من المساعدات والخدمات الإنسانية اللازمة وإقامة مشاريع التنمية كالمستشفيات والمدارس والطرق التي يجب أن يطلع عليها الجانبان بصفة مشتركة وبمعاونة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تمهيداً للوصول إلى الوضع النهائي لابيي.