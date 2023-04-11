مقتل أربعة أشخاص جراء انفجار استهدف الشرطة جنوب غرب باكستان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة عشر بجروح متفاوتة جراء تفجير استهدف اليوم سيارة لقوات الشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة كويتا ذوهيب محسن أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها أثناء توقف سيارة للشرطة بالقرب منها مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم اثنين من رجال الشرطة، ورجل وطفل من المارة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع التفجير لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.