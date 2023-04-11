قمة جديدة في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع الزمالك في السوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال شهر مايو المقبل.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر للموسم 2021-2022 بعد الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولى.

بينما توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للموسم نفسه.

أحرز هدفي الأهلي محمود كهربا وحمدي فتحي في الدقيقتين 78 و 105 بينما أحرز هدف بيراميدز وليد الكارتي في الدقيقة 73.

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.