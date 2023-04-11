رسميا.. وبالتزامن مع الاحتفال بعيد سوهاج القومي.. محافظ سوهاج يفتتح نفق "العروبة"



افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، نفق "العروبة" بمدينة سوهاج، بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق بتكلفة إجمالية للمشروع تخطت ٤٠ مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية للمحافظة.

حضر الافتتاح السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، وممثلي المجتمع السوهاجي من الشباب، والمرأة، ورجال الدين، وذوي الإعاقة، والمواطنين من أبناء مدينة سوهاج، الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح النفق وتيسير حركة التنقل بين حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج.

ويأتي مشروع تطوير نفق العروبة ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة بالكامل، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، حيث شملت الأعمال توسعة النفق، وتطوير حارتين للسيارات، وحارة ثالثة للمشاة، كما تم نقل كابلات الكهرباء الرئيسية المارة بالنفق، وإنشاء أسوار جانبية لحماية النفق، بالإضافة إلى الأرصفة، وممر خاص لذوي الإعاقة، وغرف تحكم الكهرباء، وغرفة الأمن، الأقواس المضيئة ".

وهنأ" الفقي" أبناء سوهاج بافتتاح النفق، مؤكدا أنه أحد المشروعات الهامة والحيوية بمدينة سوهاج، والتي تساهم بقوة في تحقيق السيولة المرورية، ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الثقافة والعروبة، لافتا إلى انشاء ممر للمشاة واخر لذوي الإعاقة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.