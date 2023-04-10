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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شباب سموحة يفوز على فيوتشر.. ويتصدر بطولة الجمهورية

شباب سموحة يفوز على
شباب سموحة يفوز على فيوتشر.. ويتصدر بطولة الجمهورية
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فاز فريق كرة قدم سموحة مواليد 2001 على نظيره فريق فيوتشر بنتيجة 2- 1 في المباراة التي أقيمت اليوم، وبهذه النتيجة يصل إلى 55 نقطة ليتصدر جدول ترتيب دوري الجمهورية للناشئين، وذلك في إطار مباريات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022/2023.

وأحرز أهداف المباراة اللاعب محمد بسيوني، واللاعب سعيد هاني.

ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن "حسين عامر" المدير الفني، والكابتن "أحمد عز" المدرب العام، والكابتن "محمد شحاته" مدرب حراس المرمى، والكابتن "محمد أحمد" إداري الفريق، والكابتن "عماد حمدي" أخصائي العلاج الطبيعي، والكابتن "محمد صلاح" مدلك، الدكتور "خالد سعيد"رئيس قطاع الناشئين، والكابتن "عصام أبو المكارم" المشرف الفني للقطاع، الكابتن "عبد البديع حمادة" المدير الإداري للقطاع، والدكتور "محمود فوزي" رئيس الجهاز الطبي، الكابتن "رضا عبد الحليم" المسؤول المالي للقطاع.

سموحة فيوتشر بطولة الجمهورية دوري مواليد ٢٠٠١ اخبار سموحة