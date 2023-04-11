بالصور.. حفل إفطار سنوي للقنصلية السعودية بالإسكندرية

نظمت القنصلية السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، حفل إفطار سنوي داخل إحدى الفنادق الشهيرة بكورنيش الإسكندرية.

واستقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، الحضور من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتقديم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسط أجواء رمضانية.

وشهد حفل الإفطار الذي نظمته القنصلية السعودية بالإسكندرية حضور كلا من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية وعدد من القناصل والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وفي سياق مغاير، استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، أمس الأحد، عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر القنصلية.

تم خلال اللقاء استعراض انشطة النقابة واتحاد المحامين العرب ، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين القنصلية و نقابة المحامين.

وكان قد استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، يوم الأربعاء الماضي، الدكتور إبراهيم الجمل مدير مشيخة الأزهر بالإسكندرية، بمقر القنصلية.

وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرض سعادة القنصل العام جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وأثنى على دور الأزهر الشريف الذي يعد من أقدم المؤسسات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي.

وأكد الدكتور إبراهيم الجمل مدير مشيخة الأزهر بالإسكندرية، أن الأزهر يقوم بنشر الفكر الوسطي، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.

وكان قد شارك مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، الأحد الماضي في احتفالات مكتبة الإسكندرية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي وافقت العاشر من رمضان 1393 هـ وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جاءت الاحتفالية تحت عنوان الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان (من واقع الوثائق العبرية) وقدمها اللواء أركان حرب/ محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.