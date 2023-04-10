الأمن يكشف حقيقة سرقة السيارات بالإكراه في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض بعض قائدى السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على بعض الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض بعض قائدى السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية ، والادعاء بتقاعس الخدمات الأمنية المعينة على الطريق من اتخاذ اللازم .



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بأنه حال سيره بسيارته بالطريق المشار إليه ، قام بعض الأشخاص بإلقاء حجارة على السيارة قيادته مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها دون التعرض لواقعة سرقة، كما تم استدعاء أحد الأشخاص من ناشرى الشكوى وبسؤاله أفاد بتعرضه لذات الواقعة بتاريخ 20 مارس الماضى دون تعرضه للسرقة . ، ونفى وجود ثمة تقاعس من الأجهزة الأمنية.



عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الوقائع بقصد اللهو والمزاح دون قيامهم بسرقة أحد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.